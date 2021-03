Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : augmente sa participation dans Rimac Cercle Finance • 08/03/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui que son conseil de surveillance a validé vendredi une 'nouvelle expansion de la mobilité électrique' via l'augmentation de participation dans Rimac Automobili, de 15 à 24%. Porsche avait rejoint la société croate de technologie et de voitures de sport en tant qu'investisseur en 2018 avant de porter sa participation à 15% en septembre 2019. La dernière augmentation de capital illustre l'expansion du partenariat stratégique: Porsche investit 70 millions d'euros supplémentaires, détenant ainsi 24% de la société. 'Rimac est en passe de devenir un fournisseur de premier rang pour Porsche et d'autres fabricants du segment high-tech. Porsche a déjà passé ses premières commandes auprès de Rimac pour le développement de composants de série très innovants ', a indiqué Lutz Meschke, vice-président de la direction et membre de la direction des finances et de l'informatique de Porsche AG.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +0.98%