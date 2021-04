Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : arrivée d'un vice-président Europe cet été Cercle Finance • 21/04/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination de Marco Schubert en tant que vice-président de la région Europe à compter du 1er juillet 2021. Marco Schubert est actuellement président de la division des ventes d'Audi en Chine, une fonction qu'il occupe depuis 2018. Par la passé, Marco Schubert a aussi occupé la fonction de directeur général d'Audi en Suède ou de responsable de la région Europe du Nord. Il a aussi dirigé les ventes Asie chez Skoda. 'Nous sommes ravis de recruter une personne aussi expérimentée pour notre région de vente européenne', a donc fait savoir Detlev von Platen, membre du comité exécutif responsable des ventes et du marketing chez Porsche AG.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -1.21%