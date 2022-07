Porsche: AlphaValue confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 12:35

(CercleFinance.com) - AlphaValue confirme son conseil 'accumuler' sur Porsche, avec un objectif de cours à six mois de 83,6 euros.



L'analyste annonce que le CMD (journée des investisseurs) organisé par le constructeur a 'semblé convainquant sur le plan commercial' mais n'a pas apporté de réponses quant à la gouvernance de la société.



En effet, l'analyste rapporte que l'introduction en bourse envisagée verrait VW conserver 75% de Porsche AG, Porsche achèterait 12,5% + 1 action et les 12,5 % restants constitueraient le capital flottant, pour une valorisation total de 80 à 90 MdsE.



Néanmoins, selon AlphaValue, les craintes des investisseurs de voir VW rester trop impliqué dans Porsche AG sont 'logiques'.



Sur le plan commercial, le broker rapporte par ailleurs que Porsche vise un chiffre d'affaires compris entre 38 et 39 MdsE en 2022, avec un retour sur ventes de 17 à 18%.

A moyen terme, le constructeur vise une hausse moyenne du CA de 7 à 8% par an, avec un retour sur ventes compris entre 17 et 19%.



AlphaValue ajoute que Porsche vise plus de 50% de ventes de véhicules électriques (y compris les PHEV, soit les hybrides rechargeables) d'ici 2025 et plus de 80% de ventes uniquement BEV (véhicules électriques à batterie) d'ici 2030.