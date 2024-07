Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: activité en berne, révise ses prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Porsche publie un chiffre d'affaires de 19,46 milliards d'euros au titre du 1er semestre 2024, un chiffre en repli de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le constructeur enregistre un bénéfice d'exploitation de 3,06 milliards d'euros, en recul de 20,5%, avec un retour d'exploitation sur chiffre d'affaires de 15,7% (vs 18,9% un an plus tôt).



Au cours des six premiers mois de l'année, Porsche a livré 155 945 véhicules, soit 6,8% de moins que l'an dernier à la même époque.



Dans ce contexte, Porsche ajuste ses prévisions pour l'exercice 2024 et vise désormais un retour sur ventes compris entre 14% et 15% (prévision précédente : entre 15% et 17%), un chiffre d'affaires compris entre 39 et 40 milliards d'euros (prévision précédente : 40 à 42 milliards d'euros) et une marge d'EBITDA automobile comprise entre 23% et 24% (prévision précédente : entre 24% et 26%).



Enfin, Porsche estime que les ventes de BEV devraient représenter 12 à 13% des ventes totales (prévision précédente : entre 13 % et 15 %).







Valeurs associées PORSCHE 70,48 EUR XETRA +2,23%