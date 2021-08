Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : activation du réseau autonome 5G à Weissach information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui que son centre de développement de Weissach (Allemagne) est entré dans l'ère de la 5G, avec l'activation d'un réseau autonome sur le site, en coopération avec Vodafone. 'Cette nouvelle technologie assurera la transmission sécurisée et instantanée des données entre la voiture, l'homme et la machine', assure le constructeur, et améliorera aussi les conditions de développement des systèmes 5G dans les voitures de demain. Avec un temps de latence d'environ 10 ms, Weissach dispose désormais de l'un des réseaux 5G les plus rapides d'Europe, assure Porsche.

