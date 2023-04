Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: accord avec Norsk Hydro pour plus de durabilité information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 14:54









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir signé aujourd'hui à Oslo un accord avec Norsk Hydro, société industrielle norvégienne, afin de réduire davantage l'empreinte carbone de ses véhicules en utilisant de l'aluminium à faible teneur en carbone et des extrusions d'Hydro.



Il est prévu que Norsk Hydro fournisse son aluminium 'Hydro Reduxa 4.0.', présenté comme un alliage d'aluminium primaire disposant de 'l'une des empreintes CO2 les plus faibles sur le marché aujourd'hui', et produit avec de l'énergie renouvelable.



D'ici 2025, Norsk Hydro devrait permettra à Porsche de réduire l'empreinte de l'aluminium dans les futurs projets de véhicules à environ 3,5 kg de CO2 par kg d'aluminium utilisé, soit environ 60 % de moins que l'aluminium primaire moyen consommé en Europe actuellement, souligne le constructeur allemand.



Il est aussi prévu que les deux entreprises collaborent sur un concept de chaîne de valeur innovant pour les matériaux de batterie et leur recyclage.





