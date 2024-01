Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: a livré 320 221 voitures en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le groupe a livré un total de 320 221 voitures au cours des 12 derniers mois. C'est trois pour cent de plus qu'en 2022.



' L'année dernière, nous avons notamment bénéficié de la position très équilibrée de Porsche dans ses principales régions de vente. Nous continuerons d'optimiser cette répartition harmonieuse sur le marché ' déclare Detlev von Platen, membre du directoire en charge des ventes et du marketing chez Porsche AG.



En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 70 229 voitures l'an dernier. C'est 12 % de plus qu'en 2022. Sur son marché d'origine, l'Allemagne, 32 430 clients ont pris livraison de voitures neuves, soit une augmentation de 10 %. L'Amérique du Nord a enregistré 86 059 livraisons (+9 %), ce qui en fait la plus grande région de vente pour Porsche en 2023.



En Chine, 79 283 voitures ont été remises à des clients (-15 %). Cette baisse s'explique principalement par la situation économique toujours difficile dans la région.



La Porsche 911 a enregistré la plus forte augmentation de toutes les gammes de modèles en 2023, avec une augmentation de 24 %. La 911 a été livrée à 50 146 clients dans le monde. La Taycan a également enregistré des gains à deux chiffres, avec 40 629 clients qui ont pris livraison de leur nouvelle voiture (+17 %).



Le modèle avec le plus grand nombre de livraisons était le Cayenne. Des exemplaires du VUS ont été livrés à 87 553 clients l'an dernier (-8 %). Le recul par rapport à 2022 s'explique par le changement de modèle, notamment le lancement échelonné de la nouvelle génération dans le monde entier depuis le lancement sur le marché en avril.



En ce qui concerne 2024, M. von Platen s'attend à une année difficile : ' Nous posons les bases de l'avenir et mettons à jour quatre des six séries de modèles, ce qui représente plus de lancements de produits. '





