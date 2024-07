Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: -7% de véhicules livrés au cours du 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir livré 155 945 véhicules à des clients du monde entier entre janvier et juin 2024, un chiffre qui marque un recul de 7% par rapport à la semaine précédente.



En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 38 611 voitures au cours du semestre, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période de l'année précédente. En Allemagne, le nombre de véhicules livrés a augmenté de 22% avec 20 811 véhicules livrés.



En revanche, en Chine, le constructeur de voitures de sport a livré 29 551 véhicules à ses clients, soit une baisse de 23 %. En Amérique du Nord, les livraisons ont reculé de 6%, à 39 558 unités.



Le constructeur précise que les mises à jour des Cayenne, Panamera, Macan, Taycan et 911 entrainent des transitions complexes qui entraînent temporairement des lacunes dans l'offre sur les différents marchés et séries de modèles.





Valeurs associées PORSCHE AUTO HLDG SE 42,55 EUR XETRA -0,63%