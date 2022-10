Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: +2% de véhicules livrés sur les neuf premiers mois information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 11:35









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir enregistré une légère hausse de ses livraisons. Au total, le constructeur de voitures de sport a livré 221.512 véhicules au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période de 2021.



Dans la région Europe et sur le marché allemand, Porsche a enregistré les augmentations les plus significatives de ses livraisons. Les modèles SUV restent particulièrement demandés par les clients. Avec 66.769 livraisons, le Porsche Cayenne reste en tête de liste.



'Nous sommes toujours préoccupés par les limitations de l'approvisionnement en pièces', tempère Detlev von Platen, membre du directoire chargé des ventes et du marketing, pour qui néanmoins 'le sprint du quatrième trimestre bat son plein'.





