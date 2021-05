Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : 1ere sortie du prototype Macan tout-électrique Cercle Finance • 10/05/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui les premiers tests sur route du prototype de Porsche Macan tout-électrique, en dehors des infrastructures de Porsche. 'Les tests dans un environnement réel commencent maintenant. Et il s'agit de l'une des étapes les plus importantes du processus de développement', précise Michael Steiner, membre de la direction R&D chez Porsche AG. Soigneusement camouflés, les prototypes de ce SUV compact de nouvelle génération vont donc quitter le terrain d'essai du centre de développement du constructeur, à Weissach (Allemagne). Le lancement sur le marché du Macan tout-électrique est prévu pour 2023, précise Porsche.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +0.25%