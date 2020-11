Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pont de Gênes: L'ancien patron d'Atlantia en résidence surveillée, selon des sources Reuters • 11/11/2020 à 10:56









ROME, 11 novembre (Reuters) - L'ancien patron du conglomérat Atlantia ATL.MI et de sa filiale Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci a été placé en résidence surveillée dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement du pont Morandi de Gênes en août 2018, a-t-on appris mercredi auprès de deux sources proches de l'enquête. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'ancien administrateur délégué et son assignation à résidence n'a pas été confirmée par la police. Dans un communiqué, la police indique cependant, sans préciser leur identité, que trois cadres ont étés placés en résidence surveillée et que trois autres font l'objet de "mesures d'interdiction" pour atteinte présumée à la sécurité des transports et fraude présumée dans le domaine des fournitures publiques. L'effondrement le 14 août 2018 du pont Morandi, que gérait Autostrade, a fait 43 morts. Atlantia et sa filiale sont depuis lors au coeur d'une bataille judiciaire engagée avec le gouvernement italien sur l'avenir de leurs concessions autoroutières. Le groupe dément tout acte répréhensible dans la catastrophe de Gênes. (Stefano Bernabei et Domenico Lusi version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -3.99% ALLIANZ XETRA -0.77%