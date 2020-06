Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pompeo va rencontrer le chef de la diplomatie chinoise à Hawaï Reuters • 17/06/2020 à 15:11









WASHINGTON, 17 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, rencontrera ce mercredi à Hawaï le chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi afin d'évoquer les relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Chine, rapporte le département d'Etat. L'heure de la rencontre a été fixée à 09h00 locales (19h00 GMT). Le dernier contact officiel entre Mike Pompeo et le conseiller d'Etat Yang Jiechi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois, remonte à un entretien téléphonique au sujet du coronavirus le 15 avril. Au-delà de leurs tensions commerciales, les relations entre les deux premières puissances économiques mondiales se sont encore dégradées depuis le début de l'année en raison de leurs querelles autour de la gestion de la pandémie liée au nouveau coronavirus et du projet chinois d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong. La rencontre à Hawaï, dont Politico a le premier fait état il y a deux jours, devrait porter sur le coronavirus, le contrôle des armements, le commerce, Hong Kong, la Corée du Nord et les mesures réciproques prises contre les journalistes. (Humeyra Pamuk, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.