Pompeo assistera à la signature de l'accord avec les taliban, dit Trump

WASHINGTON, 28 février (Reuters) - Donald Trump a annoncé vendredi que son secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, assisterait à la signature d'un accord avec les taliban afghans prévue samedi à Doha. Cet accord de paix doit permettre à terme le retrait des soldats américains toujours déployés en Afghanistan, près de vingt ans après l'intervention consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. Dans un communiqué, le président américain appelle les taliban de même que le gouvernement afghan à "saisir cette chance de paix". Si les engagements sont tenus, ajoute-t-il, "nous aurons devant nous un chemin pour en finir avec la guerre en Afghanistan et ramener nos troupes à la maison". Les Etats-Unis ont engagé des pourparlers avec les taliban en 2018 au Qatar. Le retrait d'Afghanistan des quelque 13.000 soldats américains qui y sont toujours stationnés est un objectif majeur de politique étrangère de Donald Trump, qui, s'il l'atteint, pourrait y puiser un argument de campagne supplémentaire en vue de sa réélection en novembre prochain. (Jonathan Landay version française Henri-Pierre André)

