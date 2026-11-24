Le sous-traitant spécialisé dans le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs à base de peptide revoit aussi à la hausse ses perspectives de marge d'Ebitda.

La croissance du chiffre d'affaires de PolyPeptide en 2026 est désormais attendue autour de 30% par rapport à 2025, à taux de change constants, contre une fourchette de 25 à 30% précédemment anticipée. La marge d'Ebitda du groupe suisse est, elle, attendue autour de 20% pour 2026.

Ces perspectives ne tiennent pas compte des éventuels coûts de transaction liés à l'offre de rachat de Samsung Biologics.