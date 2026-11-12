Polymarket supprime des emplois et réduit ses contrats alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des prédictions

Polymarket a procédé à des suppressions d'emplois et résilié plusieurs contrats de sous-traitance dans le cadre d'une réorganisation, alors que cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs cherche à rivaliser avec son concurrent Kalshi, en pleine expansion.

Un e-mail interne de l’entreprise, mettant fin à un contrat de prestataire, circule depuis la semaine dernière sur la plateforme de réseaux sociaux X. L’entreprise a confirmé mercredi que la capture d’écran de cet e-mail était authentique.

Autrefois leader du marché, Polymarket est désormais devancé par Kalshi en termes de volume de transactions mensuel. Ce marché de prédiction concurrent a bénéficié d’ une distribution élargie et de partenariats, notamment un accord lucratif dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA.

Polymarket a refusé de divulguer le pourcentage de l’effectif total concerné. Plus de 50 % des suppressions de postes concernaient des contractuels, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

« À mesure que nous nous sommes développés et que nous avons mis en place une nouvelle équipe de direction, nous nous sommes réorganisés afin de préparer l’entreprise à sa prochaine phase de croissance, ce qui s’est traduit par de nombreux nouveaux recrutements, des changements de personnel et le départ de certaines personnes », a déclaré la société mercredi dans un communiqué envoyé par e-mail.

En septembre, Polymarket a nommé Warren Jenson, un cadre financier chevronné, au poste de directeur financier, une première pour l’entreprise. Elle a également recruté cette année Travis VanderZanden, ancien cadre d’Uber, au poste de directeur de la croissance.

« Nous vous contactons pour vous annoncer une nouvelle difficile. Dans le cadre d’une réduction des effectifs à l’échelle de l’entreprise, nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de prestataire avec Polymarket à compter du 4 novembre 2026 », indiquait l’e-mail interne publié sur les réseaux sociaux .

À l’instar de Kalshi, Polymarket a fait l’objet d’une enquête des autorités concernant certaines de ses pratiques marketing et autres.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête actuellement pour déterminer si Polymarket a enfreint un accord de mise en conformité conclu en 2022, dans lequel l’entreprise s’était engagée à interdire l’accès de ses utilisateurs américains à sa principale plateforme offshore, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources proches du dossier.

Polymarket est basée à New York et dispose d’une entité offshore enregistrée au Panama.

Kalshi a levé 1 milliard de dollars à la fin du mois dernier lors d’un tour de table co-dirigé par Sequoia et Wellington, pour une valorisation de 40 milliards de dollars .