Polymarket supprime des emplois et réduit ses contrats alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des prédictions

Polymarket a procédé à des suppressions d'emplois et résilié plusieurs contrats de sous-traitance dans le cadre d'une réorganisation, alors que cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs cherche à rivaliser avec son concurrent Kalshi, en pleine expansion.
Un e-mail interne de l’entreprise, mettant fin à un contrat de prestataire, circule depuis la semaine dernière sur la plateforme de réseaux sociaux X. L’entreprise a confirmé mercredi que la capture d’écran de cet e-mail était authentique.
Autrefois leader du marché, Polymarket est désormais devancé par Kalshi en termes de volume de transactions mensuel. Ce marché de prédiction concurrent a bénéficié d’ une distribution élargie et de partenariats, notamment un accord lucratif dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA.
Polymarket a refusé de divulguer le pourcentage de l’effectif total concerné. Plus de 50 % des suppressions de postes concernaient des contractuels, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.
« À mesure que nous nous sommes développés et que nous avons mis en place une nouvelle équipe de direction, nous nous sommes réorganisés afin de préparer l’entreprise à sa prochaine phase de croissance, ce qui s’est traduit par de nombreux nouveaux recrutements, des changements de personnel et le départ de certaines personnes », a déclaré la société mercredi dans un communiqué envoyé par e-mail.
En septembre, Polymarket a nommé Warren Jenson, un cadre financier chevronné, au poste de directeur financier, une première pour l’entreprise. Elle a également recruté cette année Travis VanderZanden, ancien cadre d’Uber, au poste de directeur de la croissance.
« Nous vous contactons pour vous annoncer une nouvelle difficile. Dans le cadre d’une réduction des effectifs à l’échelle de l’entreprise, nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de prestataire avec Polymarket à compter du 4 novembre 2026 », indiquait l’e-mail interne publié sur les réseaux sociaux .
À l’instar de Kalshi, Polymarket a fait l’objet d’une enquête des autorités concernant certaines de ses pratiques marketing et autres.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête actuellement pour déterminer si Polymarket a enfreint un accord de mise en conformité conclu en 2022, dans lequel l’entreprise s’était engagée à interdire l’accès de ses utilisateurs américains à sa principale plateforme offshore, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources proches du dossier.
Polymarket est basée à New York et dispose d’une entité offshore enregistrée au Panama.
Kalshi a levé 1 milliard de dollars à la fin du mois dernier lors d’un tour de table co-dirigé par Sequoia et Wellington, pour une valorisation de 40 milliards de dollars .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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