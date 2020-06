Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pologne-Le Sénat ouvre la voie à la tenue en juin de la présidentielle Reuters • 02/06/2020 à 03:13









VARSOVIE, 2 juin (Reuters) - Le Sénat polonais a approuvé lundi soir un texte permettant que l'élection présidentielle se déroule avec un vote "mixte" - en bureaux de vote et par voie postale -, ce qui pourrait permettre la tenue ce mois-ci du scrutin initialement prévu le 10 mai mais repoussé du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Si aucune nouvelle date n'a été fixée pour le scrutin, le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) avait indiqué que le 28 juin était la date butoir pour que le pays se dote d'un nouveau chef d'Etat avant la fin du mandat du président sortant, Andrzej Duda, allié du PiS et candidat à sa propre succession. (Alan Charlish; version française Jean Terzian)

