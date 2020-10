Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pologne-L'avortement interdit en cas de malformation du foetus Reuters • 22/10/2020 à 19:34









VARSOVIE, 22 octobre (Reuters) - Le Tribunal constitutionnel de Pologne a invalidé jeudi une disposition autorisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en cas de malformation du foetus. Une fois cette décision entrée en vigueur, seul le viol, l'inceste et les risques graves pour la vie ou la santé de la mère pourront le justifier. Ces cas ont représenté environ 2% des IVG pratiquées ces dernières années. Une disposition qui "légalise les pratiques eugéniques dans le domaine du droit à la vie de l'enfant à naître et rend le droit à la vie de l'enfant à naître dépendant de sa santé (...) est incompatible (...) avec la Constitution", a déclaré Julia Przylebska, présidente du Tribunal constitutionnel. (Gosia Wojtunik, Kuba Stezycki, Anna Wlodarczak-Semczuk, Joanna Plucinska, Anna Koper et Alicja Ptak, version française Jean-Philippe Lefief)

