Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce vendredi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

POLITIQUE

La droite polonaise, très fragmentée, cherche un terrain d’entente pour tenter de détrôner le Premier ministre centriste Donald Tusk lors des élections de 2027, certains dirigeants tendant la main à un parti pro-russe qui est un véritable anathème pour de nombreux conservateurs traditionnels.

BANQUE CENTRALE

Le directeur général adjoint de la banque centrale polonaise a averti que toute tentative visant à traduire le gouverneur Adam Glapinski devant le Tribunal d’État serait illégale et compromettrait la stabilité de la banque centrale.

ACCORD AVEC PALANTIR

Le ministère polonais de la Défense signera vendredi un accord avec Palantir Technologies Inc . PLTR.O en vue d’acquérir un logiciel utilisant l’intelligence artificielle pour faciliter les processus décisionnels, a annoncé jeudi le ministère.

DIAGNOSTYKA DIAP.WA

Le groupe polonais de diagnostic médical Diagnostyka DIAP.WA a annoncé jeudi une baisse de 31 % de son bénéfice net au troisième trimestre, reflétant une base de comparaison élevée due à un avantage fiscal de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires et le volume des tests ont continué à progresser.

ZABKA ZAB.WA

Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard ATD.TO n'envisage pas de relever le prix de son offre publique d'achat sur l'opérateur polonais de supérettes Zabka ZAB.WA ni de prolonger la période d'acceptation, a déclaré à Reuters son directeur général, Alex Miller.

****Reuters n’a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

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