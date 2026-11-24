Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce mardi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

VIOLATION DE L'ESPACE AÉRIEN POLONAIS

Un drone russe a brièvement violé l'espace aérien polonais lors de l'attaque nocturne menée par la Russie contre l'ouest de l'Ukraine, ont déclaré les forces armées polonaises le X.

INPOST

La société de consignes à colis InPost, récemment rachetée par un consortium mené par FedEx FDX.N et Advent International, prévoit d’investir massivement pour multiplier son activité par plusieurs au cours des cinq prochaines années, a déclaré son directeur général, Rafal Brzoska.

AWACS POUR LA POLOGNE

L'Otan va déployer un avion de détection précoce AWACS en Pologne dans le cadre de sa réponse à la chute de trois missiles sur le territoire de ce pays, situé sur le flanc est de l'alliance militaire, a déclaré lundi un vice-ministre polonais de la Défense.

DONNÉES

Mardi, l'office des statistiques publiera les chiffres des ventes au détail en Pologne pour le mois d'octobre. Les analystes interrogés par Reuters prévoient que le taux de croissance a ralenti à 6,3 % en glissement annuel, contre 6,7 % en septembre.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne garantit pas leur exactitude.****

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