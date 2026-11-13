Pologne - Éléments à surveiller, 13 novembre

Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce vendredi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

DONNÉES

Vendredi, l'Office des statistiques publiera les données relatives au taux de croissance économique de la Pologne au troisième trimestre 2026. Les analystes interrogés par Reuters estiment que la croissance du PIB a ralenti à 3,6% contre 3,9% au deuxième trimestre.

Les données sur l'inflation en octobre seront également publiées; selon les chiffres préliminaires, celle-ci s'élevait à 3,5% en glissement annuel.

DETTE

La banque publique polonaise Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) organisera vendredi un appel d'offres obligataire.

ALLEGRO ALEP.WA

La plus grande plateforme de commerce en ligne de Pologne, Allegro ALEP.WA , a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour 2026, invoquant la forte dynamique observée jusqu’à présent au quatrième trimestre et un nouvel accord avec InPost qui a mis fin à un différend entre les deux partenaires de longue date, ce qui a fait grimper le cours de son action.

PFIZER PFE.N

Un tribunal belge a annulé une décision qui privait l’agence chargée du contrôle aérien en Pologne de redevances représentant plus de 80% de ses revenus, après que Pfizer PFE.N eut poursuivi la Pologne en justice pour obtenir le paiement des vaccins contre la COVID-19.

****Reuters n’a pas vérifié les informations relayées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

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