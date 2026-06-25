Polestar affirme que l'administration Trump la contraint à mettre fin à ses ventes aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Polestar ne sera plus autorisée à vendre des voitures aux États-Unis à partir de l'année-modèle 2027

* 6% de ses ventes au premier trimestre provenaient des États-Unis

* Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la dernière vague de restrictions imposées par Washington aux véhicules chinois

* Les autres constructeurs automobiles se démènent pour obtenir une autorisation

(Ajout de détails sur la décision aux paragraphes 3 à 7, sur les actions au 2e paragraphe, sur la stratégie de Polestar aux paragraphes 13 à 15, et de détails concernant Volvo aux paragraphes 17, 19 et 20) par Marie Mannes et David Shepardson

Polestar PSNY.O a déclaré jeudi que l'administration Trump contraignait le constructeur de véhicules électriques à cesser de vendre ses véhicules aux États-Unis à compter de l'année-modèle2027 , alors que Washington intensifie sa répression à l'encontre des véhicules chinois.

L'action Polestar a chuté de 5,7% en début de séance.

Le ministère américain du Commerce n’a pas accordé à Polestar l’autorisation de vendre des voitures au titre de la "Connected Vehicles Rule", qui restreint l’importation et la vente de véhicules équipés de technologies connectées liées à la Chine à compter de l’année-modèle 2027.

Le Bluetooth, le Wi-Fi, la connectivité cellulaire et certaines technologies de communication par satellite sont visés par ces règles, motivées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.

Cette réglementation a été adoptée en janvier 2025 sous la présidence de Joe Biden et a été maintenue sous l’administration Trump.

Cette mesure constitue la dernière initiative majeure des États-Unis visant à interdire les voitures fabriquées et exportées depuis la Chine, alors que Washington s’efforce de renforcer son industrie automobile nationale.

Les législateurs ont proposé un projet de loi visant à durcir encore davantage ces restrictions. Les importations de véhicules électriques chinois sont également soumises à des droits de douane élevés. La société basée en Suède, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , a déclaré qu’elle continuerait à vendre les modèles Polestar 3 et Polestar 4 existants aux États-Unis et qu’elle assurera également l’accès à son réseau de service après-vente.

Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement réagi.

Polestar avait déjà averti dès 2024 que la réglementation sur les véhicules connectés "empêcherait de fait " le constructeur automobile de vendre des véhicules aux États-Unis, y compris ceux fabriqués sur le territoire américain.

"L’industrie automobile entre dans une nouvelle phase, marquée par des dynamiques régionales. Notre stratégie en tient compte, l’Europe étant notre principal moteur de croissance et notre projet de fabrication de la Polestar 7 en Europe", a déclaré Michael Lohscheller, directeur général de Polestar. Polestar s’est de plus en plus tournée vers l’Europe, les ventes aux États-Unis restant atones en raison d’une concurrence croissante et d’un ralentissement des dépenses de consommation. Seuls 6% de ses ventes du premier trimestre provenaient des États-Unis, contre 78% d’Europe.

Polestar a eu du mal à dégager des bénéfices et a dû solliciter à plusieurs reprises des injections de capitaux de la part de son propriétaire, Geely, et de son président, Li Shufu.

Ses actions ont fortement chuté, contraignant l’entreprise à procéder à un regroupement d’actions l’année dernière afin de conserver sa cotation au Nasdaq.

Ford et d’autres constructeurs automobiles s’efforcent d’obtenir l’autorisation du gouvernement américain pour continuer à vendre des modèles présents depuis des années dans les concessions américaines, mais qui ont récemment fait l’objet de critiques dans le cadre de cette interdiction.

Volvo Cars, marque sœur et cofondatrice de Polestar, a déclaré en mai avoir reçu une autorisation , tout en précisant qu’elle devait encore se conformer aux spécifications de la réglementation pour l’ensemble de sa gamme vendue aux États-Unis. L’entreprise a confirmé qu’elle avait besoin d’une autorisation spécifique en raison de sa structure actionnariale.

Cette décision soulève des questions quant à l’avenir de la Polestar 3, son seul modèle fabriqué aux États-Unis. Volvo Cars – qui fabrique une partie des voitures Polestar – a déclaré en mars qu’elle allait centraliser la production de la Polestar 3 dans son usine de Caroline du Sud, plutôt que de construire également ce modèle à Chengdu, en Chine.

Un porte-parole de Volvo a déclaré jeudi à Reuters que la production en Chine n’avait pas encore été interrompue. Volvo a indiqué qu’il était trop tôt pour dire si les événements de jeudi allaient modifier ces projets.

Face aux pressions douanières, Polestar a choisi de moderniser ses modèles vieillissants plutôt qued’en lancer d'entièrement nouveaux. La marque prévoit de commencer les livraisons d’une nouvelle variante de la Polestar 4 dans le courant de l’année, suivies par une version remaniée de la berline Polestar 2 en 2027. Le prochain modèle entièrement nouveau du constructeur, le SUV compact Polestar 7, devrait être produit dans l’usine que Volvo prévoit de construire en Slovaquie.