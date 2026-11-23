Polar Capital vient de recruter James Dowey au poste de spécialiste des investissements technologiques. Il rejoint la société en provenance de BNP Paribas Asset Management. Il possède près de 20 ans d’expérience dans l’investissement, pendant lesquels il a occupé plusieurs fonctions, dont celles d’économiste en chef, de directeur des investissements (CIO) et de gérant de fonds.

James Dowey travaillera en étroite collaboration avec Nick Evans, Ben Rogoff et l’ensemble de l’équipe technologie, afin de contribuer aux relations avec les clients et de poursuivre le développement des activités du groupe dans les domaines de la technologie et de l’intelligence artificielle.

L’activité de Polar dans la tech représente plus de 25 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion.

Laurence Marchal