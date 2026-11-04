POINTS À RETENIR-De l'Iran au commerce : l'impact des élections de mi-mandat américaines sur le reste du monde

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La "vague bleue" des démocrates américains, marquée par leurs victoires aux élections de mi-mandat , fait déjà des remous dans le reste du monde, où partenaires commerciaux, alliés stratégiques et adversaires voient tous des implications dans ce résultat .

L'IRAN ET ISRAËL

On ne sait pas encore clairement comment la perte de contrôle du président américain Donald Trump sur le Congrès va influencer le cours du conflit qui oppose son pays à l’Iran depuis huit mois . Les électeurs ont montré qu’ils étaient lassés de ce conflit, que beaucoup tiennent pour responsable de la hausse douloureuse des prix du carburant. Certains gouvernements du Golfe estiment désormais que Trump a plus que jamais des raisons de rechercher un accord de paix et qu’une nouvelle attaque de grande envergure contre l’Iran est moins probable après les élections de mi-mandat, ont déclaré à Reuters deux sources proches des gouvernements du Golfe.

Mais la défaite électorale de Trump pourrait également encourager l’Iran .

"Si Téhéran se rend compte que Trump a besoin d’un accord, mais pas n’importe lequel, une véritable opportunité pourrait se présenter pour mettre fin à la guerre", a déclaré Ebtesam al-Ketbi, de l’Emirates Policy Center. Toutefois, interpréter ce résultat électoral comme un signe de faiblesse pourrait au contraire entraîner "une nouvelle escalade militaire", a-t-elle ajouté.

Pour Israël, une Chambre des représentants et un Sénat contrôlés par les démocrates pourraient intensifier le contrôle du Congrès sur les opérations militaires israéliennes en Iran ainsi qu’à Gaza et au Liban, tout en menaçant le soutien de longue date des États-Unis à Israël par le biais de l’aide militaire et des ventes d’armes.

Les rivaux cherchant à détrôner le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont saisi les victoires des démocrates pour le fustiger, lui reprochant la perte du soutien bipartisan américain sous son mandat, alors qu’ils tentent de former une coalition à la suite d’une élection israélienne sans issue la semaine dernière.

PRIX À LA POMPE

La guerre en Iran a étranglé les approvisionnements en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié en provenance du Golfe, faisant grimper le coût du brut et les prix à la pompe dans le monde entier.

Mercredi, le marché de l’énergie a parié que les élections pourraient redonner un nouveau souffle aux négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran. Le pétrole a baissé pour la troisième journée consécutive, mais le niveau bas des stocks a empêché une chute plus importante, ont indiqué les analystes.

"Le marché semble de plus en plus parier sur le fait que le président Trump souhaite tourner la page de la guerre au Moyen-Orient", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

UKRAINE

Trump a largement suspendu l’aide financière et militaire directe des États-Unis à l’Ukraine, alors que celle-ci lutte contre une invasion russe , malgré un large soutien de la part des législateurs démocrates et républicains. Il a suscité la colère des membres du Congrès, y compris de nombreux républicains, en levant les sanctions sur le diesel russe et en accordant une dérogation aux sanctions sur l’énergie russe quelques semaines seulement après les avoir promulguées.

Le contrôle des deux chambres du Congrès permettra aux démocrates de proposer une nouvelle aide à l’Ukraine. S’ils obtiennent un soutien suffisant de la part des républicains et parviennent à obtenir une majorité des deux tiers, un nouveau programme d’aide pourrait passer outre le veto de Trump. Cependant, il est peu probable qu’une augmentation de l’aide américaine intervienne rapidement, et elle ne répondra pas au besoin le plus urgent de l’Ukraine: un manque d’intercepteurs de défense aérienne "Patriot" de fabrication américaine pour protéger ses infrastructures énergétiques et ses villes cet hiver.

Les démocrates pourraient également s’attaquer à d’autres politiques de Trump.

Le député démocrate Gregory Meeks, de New York, candidat à la présidence de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déposé un projet de loi bipartite visant à bloquer le projet de Trump de réintroduire le diesel russe sur le marché mondial. Mais les élections de mi-mandat ne devraient pas modifier la position de l’administration Trump dans les pourparlers de paix trilatéraux avec la Russie, où elle a fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle fasse des concessions afin de parvenir à un accord, tout en négociant simultanément avec Moscou des accords commerciaux qui favoriseraient les investisseurs américains.

Le Kremlin a déclaré espérer que les résultats des élections de mi-mandat n’auraient pas d’incidence sur ce qu’il a qualifié d'"efforts de paix" de Trump.

COMMERCE

Selon les analystes, ces élections pourraient donner à certains pays d’Asie une raison supplémentaire de freiner leurs engagements d’investissement qu’ils avaient pris pour éviter les droits de douane, et de donner à la Chine, leur rivale économique, un avantage perçu comme décisif dans les négociations commerciales en cours.

Toutefois, les relations économiques globales entre les États-Unis et la Chine devraient conserver un état de "stabilité fragile", a déclaré Chim Lee, analyste en politique industrielle à l’Economist Intelligence Unit à Pékin.

Les défaites de Trump aux élections de mi-mandat pourraient constituer un soulagement pour les négociations de l’Inde en vue d’un accord commercial avec les États-Unis, qui ont pris du retard alors que New Delhi s’efforce de protéger ses agriculteurs.

"Après les défaites aux élections de mi-mandat aux États-Unis, la capacité du président Donald Trump à imposer des droits de douane arbitraires sera certainement remise en cause. À un moment donné, il a besoin de l’approbation du Congrès pour prendre des mesures commerciales et, dans cette mesure, il se trouve affaibli", a déclaré Anup Wadhawan, ancien secrétaire au commerce du gouvernement fédéral indien.

Le Congrès a le droit de réglementer le commerce et de fixer les droits d’importation, mais Donald Trump a tiré parti de la législation pour imposer des droits de douane au nom de la sécurité nationale ou pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les efforts du Parti démocrate visant à limiter ce pouvoir risqueraient fort de se heurter à un veto présidentiel.

Une autre question est de savoir si Trump mettra à exécution ses menaces les plus immédiates, telles qu’un droit de douane de 100 % à l’encontre des pays européens qui imposent une taxe sur les services numériques aux géants américains de la technologie, ou si un prêt de 3 milliards d’euros (3,37 milliards de dollars) accordé à Airbus AIR.PA par la Banque européenne d’investissement viendra compromettre ce qui a été, dans l’ensemble, une trêve commerciale transatlantique depuis 2025.

IA ET TECHNOLOGIE

Les sondages à la sortie des urnes ont révélé que de nombreux électeurs américains s’inquiétaient du développement effréné des centres de données dédiés à l’IA. Cela a fait frémir les actions des principaux fabricants asiatiques de puces électroniques.

"Une victoire écrasante des démocrates au Congrès exercerait une pression sur le secteur technologique et pourrait entraîner un durcissement de la réglementation dans tout ce qui touche à l’IA, ce qui risquerait de ralentir les chiffres de croissance effrénés, dignes du Far West, que nous observons quotidiennement et que nous tenons souvent pour acquis", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, dans l’Oklahoma.

Les actions asiatiques du secteur des puces électroniques et de l’IA, telles que TSMC 2330.TW , Samsung Electronics

005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Kioxia 285A.T , ont toutes chuté mercredi.

Les inquiétudes des investisseurs asiatiques se sont également reflétées dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, où les actions des opérateurs de centres de données américains ont chuté, notamment celles d'Applied Digital

APLD.O , de TeraWulf WULF.O , de Core Scientific CORZ.O et d'Iren IREN.O .

(1 dollar = 0,8905 euro)