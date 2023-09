Point.P et Hoffmann Green signent un partenariat structurant pour diffuser un ciment sans clinker

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, concepteur des ciments innovants sans clinker, a signé un partenariat structurant avec l’enseigne de référence Point.P pour diffuser un ciment sans clinker. Avec cet accord, Point.P poursuit son action en faveur du déploiement de solutions bas carbone et en ligne avec ses objectifs de réduction d’émissions carbone liées à l’utilisation de ciment (béton prêt à l’emploi, blocs béton et éléments préfabriqués) de 35% à horizon 2030.

Point.P devient ainsi l'un des principaux partenaires de Hoffmann Green Cement Technologies pour la diffusion sur le marché de ses ciments bas carbone et sans clinker grâce à son réseau de distribution de centrales à béton et d'usines de préfabrication.

Point.P étend ainsi l'offre de solutions bas carbone sur le territoire, tout en prenant en compte l'empreinte carbone de la logistique liée à leur diffusion en favorisant les circuits courts. Ce partenariat permet entre autres de répondre aux besoins des régions du Grand Ouest de la France.

Pour répondre au mieux aux besoins croissants des volumes de ciments bas carbone de Point.P, Hoffmann Green pourra s'appuyer sur sa nouvelle usine verticale H2 mise en service au premier semestre 2023.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.