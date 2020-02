Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine hésitante, signaux contradictoires sur le virus Reuters • 11/02/2020 à 22:37









* Le Dow Jones clôture stable, le S&P-500 gagne 0,17% et le Nasdaq 0,11% * Les indices sous les plus hauts du jour * L'autorité de la concurrence US s'intéresse aux acquisitions des géants de la tech * par Sinéad Carew NEW YORK, 11 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini mardi quasiment stable, nettement en dessous de ses plus hauts du jour, confrontée notamment à des signaux contradictoires sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a invité les Etats à prendre très au sérieux les risques de propagation du virus Covid-19, des propos qui tranchent avec l'optimisme mesuré affiché par la Chine et, dans une certaine mesure, par les Etats-Unis. L'optimisme sur les marchés avait en effet été conforté initialement par les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à l'occasion d'une audition à la Chambre des représentants: s'il a reconnu que l'épidémie constituait un risque potentiel, il a souligné la bonne santé de l'économie américaine. L'indice Dow Jones .DJI a gagné ainsi 0,48 points (0%) à 29 276,34. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 5,66 points, soit 0,17%, à 3 357,75 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 10,55 points (0,11%) à 9 638,94 points. Aux valeurs, Sprint S.N bondit de 77,50% sur une décision de la justice américaine validant son rachat par son concurrent T-Mobile US TSMU.O (11,78%). En revanche, une demande d'information adressée par l'autorité de la concurrence américaine aux géants de la tech Google (groupe Alphabet GOOGL.O ) Amazon.com AMZN.O , Apple AAPL.O , Facebook FB.O et Microsoft MSFT.O sur des acquisitions passées a pesé sur la cote. L8N2AB7S4 "Les investisseurs ont digéré toutes ces informations, qu'il s'agisse des déclarations du président de la Fed ou de l'OMS sur le coronavirus. Ca pèse sur le sentiment", observe Chris Zaccarelli, responsable des investissements chez Advisor Alliance, faisant également allusion à la FTC. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mercredi : (Version française Jean-Michel Bélot)

