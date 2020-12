Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine en ordre dispersé, les mauvais résultats de l'emploi privé pèsent Reuters • 02/12/2020 à 22:24









* Le Dow Jones gagne 0,2%, le S&P-500 0,18% et le Nasdaq perd -0,05% * Pfizer et BioNTech en hausse après l'approbation du vaccin au Royaume-Uni * Salesforce perd près de 9% après l'annonce du rachat de Slack Technologies par Noel Randewich 2 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le sentiment des investisseurs étant partagé entre une perspective de progrès sur le nouveau plan de relance, le feu vert des autorités britanniques au vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et les mauvais résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 59,87 points à 29 883,79. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 6,56 points, soit 0,18%, à 3 669,01. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 5,74 points (-0,05%) à 12 349,37 points. Le président américain, Donald Trump, signera le projet de loi de soutien à l'économie proposé par le chef de file de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, si le texte est adopté par le Congrès, a assuré le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Autre bonne nouvelle, le Royaume-Uni a autorisé l'usage du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer PFE.N et son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE validé en un temps record par l'autorité britannique des médicaments. L'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis a quant à elle déçu: à 307.000, les créations de postes recensées en novembre sont inférieures de près d'un tiers aux attentes. Autre motif de déception: le "livre beige" de la Réserve fédérale a montré "peu ou pas de croissance" dans quatre des douze districts américains et seulement une croissance modeste dans les autres au cours des dernières semaines. Aux valeurs, Salesforce CRM.N perd près de 9%, de loin la plus forte baisse du Dow Jones, après l'annonce du rachat de Slack Technologies WORK.N pour 27,7 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros). A la hausse, Pfizer gagne 3,5% et le titre BioNTech coté au Nasdaq 6%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI : (version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.