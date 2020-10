Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine en nette hausse sur l'espoir d'un plan de soutien Reuters • 07/10/2020 à 22:23









* Le Dow Jones gagne 1,91%, le S&P-500 1,74% et le Nasdaq 1,88% * L'euro à 1,1764 dollar (+0,26%) * Le WTI à $39,9700 (-1,67%), le brent à $42,0600 (-1,38%) * Les Treasuries à dix ans ont gagné 4,4 points de base pour s'établir à 0,7835% 7 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,91% mercredi, les investisseurs voulant croire que la classe politique américaine finira par s'entendre sur la mise en place de soutien à l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 530,7 points à 28.303,46. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 58,42 points, soit 1,74%, à 3.419,37. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 210 points (1,88%) à 11.364,60 points. Quelques heures après avoir gelé les discussions sur un plan d'aides à l'économie jusqu'au scrutin présidentiel du 3 novembre, Donald Trump a en effet appelé le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars d'aides aux petites entreprises et de verser 1.200 dollars d'aide à chaque foyer américain. En Bourse, le regain d'optimisme s'est traduit par des gains sensible pour le secteur aérien, Delta DAL.N s'adjugeant 3,51%, American Airlines AAL.O 4,31%, et United Airlines UAL.O 4,30%. En vue également, fabricants de jeans Levi Strauss LEVI.N qui s'est s'envolé de 5,09% après avoir publié un bénéfice trimestriel surprise et annoncé son intention d'ouvrir de nouveaux magasins. Sur le marché du pétrole, le WTI s'est établi à 39,97 dollars (-1,67%) et le brent à 42,06 dollars (-1,38%). Le dollar évoluait en baisse de -0,04% face à un panier de devises .DXY tandis que l'euro EUR= s'établissait à 1,1764 dollar (+0,26%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans US10YT=RR a gagné 4,4 points de base pour s'établir à 0,7835%. Son homologue à cinq ans US10YT=RR , a avancé de 2,7 points de base à 0,3419%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI : (Laetitia Volga et Nicolas Delame)

