POINT MARCHÉS-Wall Street termine en nette hausse, soutenue par les défensives

* Le Dow Jones gagne 1,59%, le S&P-500 1,53% et le Nasdaq 0,98% * L'euro à 1,1848 dollar (-0,52%) * Le WTI à $41,5900 (-2,71%), le brent à $44,4200 (-2,52%) PARIS, 2 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,59% mercredi, soutenue notamment par la bonne tenue de valeurs défensives très entourées après la publication de chiffres de l'emploi jugés décevants. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 454,84 points à 29 100,5. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 53,99 points, soit 1,53%, à 3 580,64, et signé ainsi une neuvième séance de hausse en l'espace de dix journées de cotation. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 116,78 points (0,98%) à 12 056,44 points. Les indices ont brièvement effacé quelques gains dans la foulée de la publication du Livre beige qui a témoigné d'une amélioration limitée de l'activité des entreprises américaines le mois dernier et d'une croissance sans grand relief dans plusieurs régions du pays. Aux valeurs, les défensives se sont particulièrement bien comportées comme en témoigne les hausses du compartiment des services aux collectivités ("utilities") .SPLRCU , de l'immobilier .SPRLCR ou encore des produits de consommation courante .SPLRCS . En hausse également, Nvidia Corp NVDA.O qui s'est adjugé 3,84% après le relèvement des objectifs de cours de plusieurs sociétés de courtage. Sur le marché des changes, le dollar USD= a amplifié ses gains face à l'euro, prenant (-0,52%) contre la devise européenne, à la faveur de prises de bénéfices. L'emprunt américain à dix ans US10YT=RR a nettement reculé à 0,651% tandis que son homologue à 30 ans US30YT=RR est revenu à 1,3807%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi : (Nicolas Delame)

