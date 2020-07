Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine en hausse, rassurée par la Fed Reuters • 29/07/2020 à 22:28









* La Fed maintient sa politique monétaire inchangée * Le Dow Jones gagne 0,61%, le S&P-500 1,24% et le Nasdaq 1,35% * L'euro à 1,1787 dollar (+0,62%) * Le WTI à $41,2900 (+0,61%), le Brent à $43,7900 (+1,30%) PARIS, 29 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,61% mercredi, les principaux indices de Wall Street ayant amplifié leurs gains dans la foulée de l'annonce du maintien de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui a réaffirmé son soutien à l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 160,29 points à 26.539,57. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 40 points, soit 1,24%, à 3.258,44. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 140,85 points (1,35%) à 10.542,94 points. Déjà orientés à la hausse, les indices ont accéléré après les annonces de la Fed qui a maintenu ses taux d'intérêt proches de zéro, comme attendu, et a affirmé qu'elle ne toucherait pas à l'objectif de taux des "fed funds" tant que l'économie américaine n'aurait pas absorbé les chocs récents. La Fed a dit une nouvelle fois qu'elle utiliserait toute la gamme de ses instruments pour soutenir la première économie du monde. "C'est à peu près ce à quoi nous nous attendions", a commenté Stan Shipley, analyste macroéconomique pour Evercore SI. "Le communiqué important sera celui de septembre, lorsqu'ils donneront des éléments sur le pilotage des anticipations", autrement dit sur la communication par la banque centrale sur l'évolution à attendre de sa politique monétaire, a-t-il ajouté. Les investisseurs gardent leurs regards sur Washington où aucun consensus ne semble se dessiner entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de relance à l'économie. Aux valeurs, Advanced Micro Devices Inc AMD.O a pris 12,54% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, entraînant dans son sillage l'indice sectoriel Philadelphia chip index .SOX qui a fini en hausse de 2,23% Starbucks Corp SBUX.O s'est quant à lui adjugé 3,72% après avoir dit observer une reprise notable de ses activités et s'attendre à finir le trimestre dans le vert. Contre la tendance, Boeing BA.N a perdu -2,83%, les investisseurs sanctionnant l'annonce d'une baisse de la production et de ventes inférieures aux prévisions au deuxième trimestre. Les rendements des Treasuries à dix ans US10YT=RR ont très légèrement augmenté après la décision de la Fed pour se situer à 0,5741%. Quant au dollar, il a cédé 0,63% à 1,1787 pour un euro après avoir touché en séance $1,1805, un plus bas depuis septembre 2018. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi : (version française Nicolas Delame)

