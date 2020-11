Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS- Wall Street termine en hausse, le Dow Jones franchit les 30.000 points Reuters • 24/11/2020 à 22:26









* Le Dow Jones gagne 1,54%, le S&P-500 1,62% et le Nasdaq 1,31% * Le Dow Jones à plus de 30.000 points pour la première fois de son histoire * Lancement formel du processus de transition après l'élection présidentielle * Tesla affiche une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars NEW YORK, 24 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, le Dow Jones atteignant pour la première fois de son histoire les 30.000 points alors que les investisseurs anticipent une reprise économique en 2021 portée par les espoirs de vaccins contre le coronavirus et le lancement formel du processus de transition gouvernementale aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,54% ou 454,97 points à 30 046,24. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 57,82 points, soit 1,62%, à 3 635,41. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 156,15 points (1,31%) à 12 036,79 points. Les actions ont continué de bénéficier d'un regain marqué d'intérêt des investisseurs alimenté par la perspective de l'arrivée prochaine de vaccins contre le COVID-19 et par l'évolution de la situation politique aux Etats-Unis, avec le feu vert de Donald Trump au lancement formel du processus de transition et la formation du premier cercle de la future administration Biden. "Nous avons les services généraux de l'administration américaine (GSA) qui ont annoncé la transition formelle et Donald Trump qui a déclaré qu'il coopérerait. C'est positif", a estimé Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments. La probable nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor a été particulièrement bien reçue, son arrivée à la tête de la politique budgétaire étant perçue comme un gage de la poursuite d'une politique de relance. Joe Biden fera connaître son choix définitif aux alentours de Thanksgiving ce jeudi. Aux valeurs, Tesla TSLA.O a pris 6,4% et affiche pour la première fois une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars, les investisseurs anticipant son entrée dans le S&P 500. Boeing a gagné près de 3,3% après que l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a signalé son intention d'approuver la reprise de l'exploitation du 737 MAX de Boeing, ce qui devrait ouvrir la voie à un feu vert en janvier. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MERCREDI: (version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

