Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine en forte baisse, nouvelles craintes sur l'économie Reuters • 23/09/2020 à 22:30









* Le Dow Jones cède -1,92%, le S&P-500 -2,37% et le Nasdaq -3,02% * L'euro à 1,1655 dollar (-0,44%) * Le WTI à $39,5000 (-0,73%), le brent à $41,40 (-0,74%) * Les Treasuries à dix ans ont gagné 1,3 point de base pour s'établir à 0,6773% PARIS, 23 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 1,92% mercredi, pénalisée par un regain d'inquiétudes sur l'état de l'économie américaine et par l'absence d'avancées au Congrès sur le renforcement du soutien à l'activité. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 525,05 points à 26.763,13. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 78,65 points, soit -2,37%, à 3.236,92. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 330,65 points (-3,02%) à 10.632,99. points. La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a ralenti en septembre, ce qui suggère que la première économie du monde perd de l'élan en cette fin de troisième trimestre avec la persistance du risque sanitaire. Parallèlement, les poids lourds des hautes technologies et des services en ligne comme Apple AAPL.O (-4,19%), Salesforce CRM.N (-4,76%), Amazon AMZN.O (-4,13%), Alphabet GOOGL.O (-3,48%) ou Netflix NFLX.O (-4,19%) ont une nouvelle fois accusé des baisses spectaculaires, confirmant la correction observée ces dernières semaines. Tesla TSLA.O a chuté pour sa part de -10,34%, les présentations très attendues du groupe sur sa stratégie dans les batteries ayant déçu beaucoup d'observateurs. Contre la tendance, Nike NKE.N a bondi de 8,76%, au lendemain de la présentation de résultats supérieurs aux attentes et de prévisions solides. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi :

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.