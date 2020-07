Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine en baisse avec les craintes liées au COVID-19 Reuters • 16/07/2020 à 22:21









16 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,5% jeudi, pénalisée par la poursuite de la progression de l'épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis et par ses retombées économiques potentielles. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 135,39 points à 26.734,71. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 10,99 points, soit -0,34%, à 3.215,57. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 76,66 points (-0,73%) à 10.473,83 points. Les préoccupations liées à la crise sanitaire ont été alimentées ce jeudi par des statistiques témoignant du maintien du chômage à un niveau élevé. Aux valeurs, on retiendra notamment la glissade d'American Airlines AAL.O (-7,37%) sanctionnée après avoir averti 25.000 de ses salariés qu'ils risquaient de perdre leur emploi. Le regain d'aversion au risque a, comme souvent, joué sur les rendements de la dette américaine, le 10 ans US10YT=RR reculant de 1,2 point de base à 0,6184% tandis que l'euro rétrocédait les gains enregistrés la veille face au billet vert à 1,1381 dollar. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI : (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.