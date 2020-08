Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street termine dans le rouge faute d'avancée à Washington Reuters • 11/08/2020 à 22:19









* Le Dow Jones cède -0,38%, le S&P-500 -0,80% et le Nasdaq -1,69% * L'euro à 1,1731 dollar (-0,04%) * Le WTI à $41,5500 (-0,91%), le brent à $44,5100 (-1,04%) NEW YORK, 11 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi après une séance en dents de scie qui aura permis au S&P 500 de s'approcher de ses plus hauts historique avant de céder l'essentiel de ses gains faute d'avancées à Washington sur le front du plan de soutien à l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a perdu -0,38% soit 104,53 points, à 27.686,91. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 26,81 points, soit -0,80%, à 3 333,66.332,89, à moins de 1% du record inscrit le 1er février avant que la crise du coronavirus se propage aux Etats-Unis. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 185,53 points (-1,69%) à 10 782,82.780,42 points. Hésitants tout au long de la séance, les trois principaux indices ont terminé dans le rouge après les déclarations de Micth McConnell, le chef de file des républicains au Sénat, selon lequel aucune dicussion n'a eue lieu ce mardi à Washington entre les démocrates et la Maison blanche, laissant ainsi entendre que les négociations sur le plan de relance étaient dans l'impasse. Très exposé aux valeurs technologiques, le Nasdaq a été pénalisé par les prises de bénéfices perceptibles opérées sur de grands noms du secteur tels qu'Amazon.com AMZN.O (-2,14%), Netflix NFLX.O (-3,40%) ou encore Apple AAPL.O (-2,97%). "Nous assistons à des prises de bénéfices dans les grands noms de la technologie et nous voyons que ces bénéfices sont redéployés sur les secteurs qui sont à la traîne", a déclaré Quincy Krosby de Prudential Financial. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mercredi : (Version français Camille Raynaud)

