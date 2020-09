Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street se redresse avec le rebond des valeurs technologiques Reuters • 24/09/2020 à 22:29









* Le Dow Jones gagne 0,2%, le S&P-500 0,3% et le Nasdaq 0,37% * Les "techs" comme Apple soutiennent la tendance * Incertitudes sur la reprise économique par Herbert Lash 24 septembre (Reuters) - La Bourse de New York s'est redressée jeudi, profitant d'un rebond des valeurs technologiques, mais la hausse a été modérée par les incertitudes au sujet de la reprise économique aux Etats-Unis à la lumière d'indicateurs mitigés. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 52,31 points (0,2%) à 26.815,44. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 9,67 points, soit 0,30%, à 3.246,59. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 39,28 points (0,37%) à 10.672,27 points. Il avait perdu 3% mercredi. Les poids lourds de la cote dans le secteur technologique ont porté la tendance, à l'image d'Apple AAPL.O (+1,03%) ou Amazon AMZN.O (+0,66%), après avoir contribué à la forte baisse de la veille. "Les investisseurs vont avoir besoin d'actions capables de résister à une trajectoire de croissance plus basse parce que s'il n'y a pas de nouveau plan de soutien budgétaire à l'activité, il n'y aura plus grand chose que nous pourrons faire pour continuer à soutenir la reprise économique", a dit Max Gokhman, "stratégiste" chez Pacific Life Fund Advisors. Wall Street avait d'ailleurs ouvert en baisse après l'annonce d'une hausse surprise des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, validant le scénario d'un tassement de la reprise économique redouté par les investisseurs. Le S&P-500 a ainsi perdu brièvement plus de 10% par rapport à son record en séance du 2 septembre, ce qui, s'il était resté sous ce seuil à la clôture, l'aurait placé en territoire de correction. Les ventes de logements neufs ont cependant atteint un pic de près de 14 ans en août, a par la suite annoncé le département du Commerce, ce qui a contribué à rassurer les investisseurs. Le groupe de services et de conseil en hautes technologies Accenture ACN.N a chuté de 7% après une prévision de chiffre d'affaires inférieure au consensus et des résultats trimestriels jugés décevants. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI: (version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.