POINT MARCHÉS-Wall Street salue par des records des indicateurs rassurants

* Le Dow Jones a gagné 0,69%, le S&P-500 0,34% et le Nasdaq 0,42% * Nette hausse des indices PMI "flash" et des ventes de logements * Sur la semaine, le Dow est stable mais le S&P-500 gagne 0,72% et le Nasdaq 2,65% 21 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi et le Nasdaq a encore inscrit un record, Wall Street saluant des indicateurs jugés rassurants sur la reprise de l'économie après le choc du coronavirus tandis qu'Apple poursuivait son envolée. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 190,6 points, soit 0,69%, à 27.930,33. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 11,65 points, soit 0,34%, à 3.397,16, un nouveau plus haut de clôture. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 46,85 points, soit 0,42%, à 11.311,80, là encore un record. La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a retrouvé en août son niveau du début 2019 grâce à une reprise des nouvelles commandes dans l'industrie comme dans les services, selon les premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) de l'institut IHS Markit. Parallèlement, les ventes de logements ont enregistré une hausse record en juillet et affichent en rythme annualisé leur plus haut niveau depuis près de 14 ans selon les statistiques de la National Association of Realtors (NAR), la principale fédération d'agents immobiliers du pays. Ces chiffres meilleurs qu'attendus ont été bien accueillis sur les marchés financiers après une série d'indicateurs mitigés ces derniers jours, avec entre autres des inscriptions au chômage reparties à la hausse, à plus d'un million la semaine dernière. "Il n'est pas surprenant d'assister à un rebond de l'industrie manufacturière puisque l'économie a commencé à rouvrir, même si certaines régions du pays ont fait machine arrière après leur réouverture", estime Lindsey Bell, directeur de la stratégie d'investissement d'Ally Invest. "C'est un signal encourageant et cela soutient la hausse observée récemment sur les marchés." La semaine qui s'achève aura en effet été marquée par les nouveaux records successifs du Nasdaq et par le plus haut historique atteint mardi par le S&P-500, le premier depuis février, grâce entre autres à la progression de grandes valeurs technologiques comme Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O ou Tesla TSLA.O . Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a fait du surplace mais le S&P-500 a progressé de 0,72% et le Nasdaq de 2,65%. VALEURS Apple, en hausse pour la quatrième journée consécutive, a pris 5,15%, portant sa performance hebdomadaire à 8,24% et dépassant les 2.100 milliards de dollars de capitalisation. De son côté, Tesla s'est adjugé 2,41% pour finir à 2.049,98 dollars après avoir franchi jeudi le seuil symbolique des 2.000 dollars. Parmi les autres progressions remarquées du jour, le constructeur de machines agricoles Deere & Co DE.N a gagné 4,4% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel. Selon le dernier décompte en date de Refinitiv, 81,7% des sociétés du S&P-500 qui ont publié leurs résultats trimestriels ont dépassé les attentes, qui avaient il est vrai été revues en forte baisse au fil des semaines. Par rapport au deuxième trimestre 2019, les profits de l'indice ont chuté de 30,6%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE LUNDI: (Marc Angrand, avec Noel Randewich à New York)

