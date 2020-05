Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street redoute l'impact d'une nouvelle flambée épidémique Reuters • 12/05/2020 à 22:23









* Le Dow Jones cède -1,89%, le S&P-500 -2,05% et le Nasdaq -2,06% * La peur d'une nouvelle flambée prend le pas sur la levée des restrictions * BlackRock dévisse de 7%, son premier actionnaire veut se retirer NEW YORK, 12 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi, minée par l'inquiétude d'une nouvelle flambée du nouveau coronavirus à mesure que les restrictions mises en place aux Etats-Unis pour freiner la propagation de l'épidémie seront levées. La crainte d'un rebond de l'épidémie et donc d'un nouveau coup d'arrêt à l'économie, nourrie par les mises en garde du Dr Anthony Fauci devant le Sénat américain, a fini par prendre le pas sur la perspective de voir la levée partielle et progressive des mesures de confinement favoriser la reprise de l'activité. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 457,21 points (-1,89%) à 23 764,78. Le S&P-500 .SPX , plus large, a cédé 60,2 points, soit -2,05%, à 2 870,12. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 189,79 points (-2,06%) à 9 002,55 points. Interrogé pendant trois heures et demie par la commission sénatoriale de la Santé, Anthony Fauci, l'un des principaux experts médicaux de la Maison blanche, a averti qu'une réouverture prématurée de l'économie américaine pourrait faire naître de nouveaux foyers épidémiques et finalement conduire à de nouvelles mesures de confinement. L'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine, où le confinement a été en partie levé il y a plusieurs jours ou semaines, ont de leur côté signalé de nouveaux "clusters" (regroupements de cas). Aux valeurs, le fonds d'investissement BlackRock BLK.N a dévissé de plus de 7% après que son principal actionnaire, PNC Financial Services PNC.N , a annoncé qu'il comptait céder l'ensemble de sa participation de 22% dans le premier gestionnaire d'actifs au monde. La société de livraison de repas à domicile GrubHub GRUB.N a grimpé de plus de 30% grâce à des rumeurs de rachat par Uber Technologies UBER.N . Tesla TSLA.O a quelque peu bénéficié des déclarations du président Donald Trump en faveur d'une réouverture de l'usine du fabricant de voitures électriques en Californie (-0,2%). * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MERCREDI : L8N2CU459 (Sinéad Carew, version française Jean-Stéphane Brosse)

