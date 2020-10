Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street recule, l'absence de plan de soutien à l'économie pèse Reuters • 15/10/2020 à 22:26









* Le Dow Jones perd 0,07%, le S&P-500 0,15% et le Nasdaq 0,47% * Des indicateurs plus mauvais que prévu * Pas de plan de soutien en vue avant la présidentielle par Noel Randewich 15 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en baisse à la suite d'indicateurs macroéconomiques inquiétants pour la reprise économique aux Etats-Unis, d'autant que les négociations entre républicains et démocrates sur un plan de soutien massif à l'activité risquent de ne pas aboutir avant l'élection présidentielle du 3 novembre. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 19,8 points (-0,07%) à 28.494,2. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 5,33 points, soit 0,15%, à 3.483,34. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 54,86 points (-0,47%) à 11.713,87 points. Ces trois indices ont néanmoins clôturé au-dessus de leurs plus bas du jour. Wall Street avait ainsi ouvert nettement dans le rouge, de plus de 1%, après l'annonce d'une augmentation surprise des inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, qui a renforcé la crainte de dégâts durables de la crise sanitaire sur le marché américain de l'emploi. Toujours avant l'ouverture, l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale a montré que l'activité manufacturière dans la région de New York se contractait plus que prévu en octobre. Sur le plan politique, à moins de 20 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump s'est dit prêt à relever à 1.800 milliards de dollars le montant total du plan de soutien à l'économie envisagé face à la crise due au nouveau coronavirus, afin de parvenir à un accord avec les démocrates. Mais le chef de sa majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit que ses troupes étaient favorables à un plan plus modeste mais plus ciblé. Le début de la saison des résultats trimestriels d'entreprises a toutefois contribué à soutenir la tendance. Le Dow Jones a ainsi profité du gain de 4,82% de Walgreens Boots Alliance WBA.O , le groupe de distribution pharmaceutique ayant réalisé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et prédit un retour à la croissance de son profit en 2021. Morgan Stanley MS.N a gagné 1,34% après avoir fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre, la volatilité sur les marchés ayant favorisé ses activités de courtage. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI: (version française Bertrand Boucey)

