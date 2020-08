Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street rebondit, portée par les géants de la tech Reuters • 12/08/2020 à 22:39









* Le Dow Jones gagne 1,05%, le S&P-500 1,40% et le Nasdaq 2,13% * Les valeurs technologiques portent la tendance * Le S&P à quelques points de son record de clôture * Tesla brille après avoir divisé le prix de son action par Caroline Valetkevitch NEW YORK, 12 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée par un retour de l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques, en dépit des incertitudes liées à la situation sanitaire aux Etats-Unis et à l'avenir d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Victimes la veille de prises de bénéfice, les poids lourds du secteur, Apple AAPL.O (+3,3%), Microsoft MSFT.O (+2,8%) et Amazon AMZN.O (+2,6%) ont permis au S&P 500 .SPX de tutoyer son record de clôture de 3.386 points enregistré le 19 février dernier, avant la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Le S&P a fini en hausse de 46,66 points, soit 1,40%, à 3 380,35. Le Nasdaq Composite .IXIC , premier indice à avoir effacé la crise économique liée au coronavirus en enregistrant un record de clôture dès le mois de juin, a avancé de 229,42 points (+2,13%) à 11 012,24 points. Seul le Dow Jones .DJI reste encore à quelques encâblures (6%) de son record de clôture de février. L'indice a gagné 289,93 points (+1,05%) à 27 976,84. Outre les géants de la tech, Tesla TSLA.O s'est distingué mercredi en grimpant de 13,1%, l'une des plus fortes hausses du Nasdaq, après avoir annoncé la division par cinq du prix de l'action pour la rendre plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. Le titre, devenu l'un des plus chers de Wall Street, a bondi de plus de 200% depuis le début d'année. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI : (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.