POINT MARCHÉS-Wall Street rebondit, Apple flambe

* Le Dow Jones gagne 0,66%, le S&P-500 1,01% et le Nasdaq 1,43% * Les craintes liées au coronavirus s'estompent * Les valeurs technologiques repartent à la hausse * Apple publie ses résultats du quatrième trimestre * NEW YORK, 28 janvier (Reuters) - Sous l'impulsion d'Apple AAPL.O , en forte hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, la Bourse de New York a rebondi mardi après un coup de fatigue lié au coronavirus, la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,66% ou 187,05 points à 28 722,85. Le S&P-500 .SPX , plus large, a progressé de 32,61 points, soit 1,01%, à 3 276,24. Le Nasdaq Composite .IXIC a pris 130,37 points (1,43%) à 9 269,68 points. Malmené lundi avec d'autres valeurs technologiques, par crainte que l'épidémie de coronavirus ne provoque une forte baisse de la demande chinoise, Apple a clôturé en hausse de 2,8%, les marchés ayant été rassurés par les propos du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la capacité de la Chine à contenir l'épidémie de coronavirus en cours. Celle-ci a fait 106 morts et infecté au total 4.515 personnes sur le sol chinois selon le dernier bilan en date. L'indice de confiance du consommateur du Conference Board a grimpé à son plus haut niveau en cinq mois, ce qui a pu également contribuer à soutenir la tendance. Le conglomérat industriel 3M MMM.N a chuté de 5,7% après un avertissement sur ses résultats 2020 en raison d'un ralentissement de la croissance chinoise. Le laboratoire Pfizer PFE.N a perdu 5% après avoir publié un résultat trimestriel inférieur aux attentes. Xerox XRX.N a en revanche grimpé de 4,9% après un résultat supérieur aux attentes. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (demain/jour) : [USN agenda du lendemain] (Chuck Mikolajczak ,version française Jean-Stéphane Brosse)

