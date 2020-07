Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street pourrait rebondir mais l'Europe s'inquiète Reuters • 14/07/2020 à 12:46









* Rebond en vue à Wall Street * Les résultats des banques dans le viseur * Les Bourses européennes dans le rouge à mi-séance * La technologie pèse sur la tendance par Patrick Vignal PARIS, 14 juillet (Reuters) - Wall Street devrait tenter un rebond mardi après son repli de la veille mais les Bourses européennes sont nettement dans le rouge à mi-séance, pénalisées par le recul des valeurs technologiques ainsi que par des inquiétudes sur la vigueur de la reprise économique après le coup d'arrêt provoqué par la crise du coronavirus. Les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence de la Bourse de New York en hausse de 0,1% à 0,4%. Le Dow Jones a terminé lundi sans grand changement mais le S&P 500 et le Nasdaq ont fini en baisse, entraînés par le recul en fin de séance des géants de la technologie comme Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui paraissent s'essouffler après avoir beaucoup grimpé. La tendance à Wall Street pourrait évoluer avec la publication avant l'ouverture des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de juin mais surtout avec celle des comptes de JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N , qui donnent le véritable coup d'envoi de la saison des résultats des entreprises américaines au deuxième trimestre. En Europe, le CAC 40 parisien .FCHI perd 1,6% à 4.975,42 points vers 10h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 1,45% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 0,18%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 1,17%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 1,49% et le Stoxx 600 .STOXX 1,19%. Face à la flambée des contaminations par le nouveau coronavirus et des hospitalisations, la Californie a ordonné la fermeture des bars et imposé aux restaurants et musées d'arrêter toute activité en intérieur. Les églises, salles de sport et salons de coiffure devaient fermer dans les 30 comtés les plus touchés par l'épidémie. Après avoir été portés lundi par un vent d'optimisme, les marchés craignent désormais que le rétablissement de ces restrictions sanitaires freine le rythme de la reprise économique. Cette crainte a été renforcée mardi en Europe par l'annonce d'une reprise de l'économie britannique moins forte que prévu au mois de mai. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le secteur technologique accuse de loin la plus forte baisse en Europe, son indice Stoxx .SX8P reculant de 3,55% après la baisse, lundi, de son équivalent à Wall Street. Dialog Semiconductor DLGS.DE , Dassault Systèmes DAST.PA , STMicro STM.PA et Infineon IFXGn.DE perdent entre 2,5% et 4,2%. A la baisse également, Ocado OCDO.L , spécialiste britannique de la distribution en ligne, recule de 0,787% malgré sa bonne publication semestrielle. Contre la tendance à Paris, Solocal LOCAL.PA prend 4,902% après la validation du projet de modification de son plan de sauvegarde financière, qui doit être soumis au vote des actionnaires dans 10 jours. CHANGES Du côté des devises, le billet vert se stabilise face à un panier de six devises de référence .DXY et l'euro poursuit sa progression de la veille, à 1,1355 dollar EUR= . La livre sterling est tombée à un creux d'une semaine face au dollar et à l'euro GBP= EURGBP= après le rebond moins marqué que prévu de la croissance britannique en mai, à 1,8% contre un consensus à +5,5% et une contraction de 20,3% le mois précédent. Le yuan pourrait accuser pour sa part sa plus forte baisse journalière en près de trois semaines avec le retour au premier plan des tensions entre la Chine et les Etats-Unis après le rejet par Washington de la souveraineté revendiquée par Pékin sur les ressources de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. CNH= TAUX Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries à 10 ans US10YT=RR ans et du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR perdent chacun un peu plus d'un point de base, à respectivement 0,628% et -0,419%. PÉTROLE Les cours du brut cèdent du terrain dans la crainte que la mise en place de nouvelles mesures de confinement dans certains Etats américains ne menace la reprise naissante de la demande. Le brut américain CLc1 (West Texas Intermediate ,WTI) recule de 0,67% à 39,83 dollars le baril et le Brent de mer du Nord LCOc1 de 0,54% à 42,49 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 14 JUILLET: GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT 12h30 Indice des prix à la juin +0,5% -0,1% consommation - sur un an +0,6% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 26055,00 +87,00 +0,34% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3158,25 +10,00 +0,32% Nasdaq-100 10622,50 +22,50 +0,21% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26085,80 +10,50 +0,04% -8,59% .DJI S&P-500 .SPX 3155,22 -29,82 -0,94% -2,34% Nasdaq .IXIC 10390,84 -226,60 -2,13% +15,81% Nasdaq 100 10602,21 -234,13 -2,16% +21,40% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1427,10 -17,02 -1,18% -12,12% .FTEU3 Eurostoxx 50 3301,13 -48,87 -1,46% -11,86% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4976,87 -79,36 -1,57% -16,75% Dax 30 .GDAXI 12616,68 -183,29 -1,43% -4,77% FTSE .FTSE 6164,80 -11,39 -0,18% -18,27% SMI .SSMI 10222,22 -78,74 -0,76% -3,72% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1356 1,1340 +0,14% +1,30% Dlr/Yen JPY= 107,38 107,26 +0,11% -1,36% Euro/Yen 121,98 121,70 +0,23% +0,02% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9401 0,9413 -0,13% -2,86% Euro/CHF 1,0677 1,0681 -0,04% -1,61% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2511 1,2552 -0,33% -5,65% Indice $ .DXY 96,5420 96,4640 +0,08% +0,38% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,8100 +0,1800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4190 -0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6540 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1041 -0,0100 +31,49 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6299 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1550 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 39,78 40,10 -0,32 -0,80% -35,01% CLc1 Brent LCOc1 42,47 42,72 -0,25 -0,59% -35,68% (édité par)

