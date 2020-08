Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street monte toujours, le Dow dans le vert sur 2020 Reuters • 28/08/2020 à 22:25









* Le Dow Jones a gagné 0,57%, le S&P-500 0,67% et le Nasdaq 0,6% * La performance 2020 du Dow redevient positive * Les résultats de Dell et Workday applaudis * Coca-Cola a profité de l'annoncé de suppressions de postes 28 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, la septième progression d'affilée pour l'indice Standard & Poor's 500 .SPX , soutenu par les valeurs technologiques mais aussi par des indicateurs économiques encourageants. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 161,6 points, soit 0,57%, à 28.653,87. Ce gain lui permet d'afficher désormais une performance 2020 positive (+0,4%), ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 24 février. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 23,46 points, soit 0,67%, à 3.508,01 après avoir franchi les 3.500 points pour la première fois et inscrit un record à 3.509,23. Avec désormais six records de clôture d'affilée, le S&P-500 s'achemine vers son meilleur mois d'août depuis 34 ans avec une progression de plus de 7,2%. Le Nasdaq Composite .IXIC , quant à lui, a progressé de 70,30 points, soit 0,6%, à 11.695,63, un nouveau plus haut historique de clôture. La hausse s'est amplifiée en fin de séance après des déclarations d'un proche conseiller de Donald Trump selon lesquelles le président est disposé à signer un plan de relance de 1.300 milliards de dollars, ce qui constitue un pas en direction des démocrates du Congrès. L'indice S&P des valeurs technologiques .SPLRCT a avancé de 0,96% sur la journée, portant à plus de 34% sa progression depuis le 1er janvier. "Les technologiques continuent de mener mais le fait que le Dow soit désormais dans le vert sur l'année est encourageant donc d'autres compartiments commencent à remonter en essayant de rattraper leur retard", commente Ryan Detrick, stratège senior de LPL Financial. "Mais la 'tech' reste le vrai champion." Les indicateurs économiques du jour, à commencer par la hausse plus forte qu'attendu des dépenses de consommation des ménages en juillet, ont aussi contribué à la progression des cours. La plus forte hausse sectorielle du jour est pour le compartiment de l'énergie .SPNY , qui s'est adjugé 1,85%, les dégâts causés par l'ouragan Laura aux installations pétrolières du Texas et de Louisiane étant relativement limités. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a gagné 2,59%, le S&P-500 3,26% et le Nasdaq 3,39%. VALEURS La meilleure performance de ce vendredi au sein du Dow Jones est pour Coca-Cola KO.N , qui a pris 3,32% après avoir annoncé préparer un plan de réduction des coûts incluant 4.000 départs volontaires. United Airlines UAL.O , qui a aussi dévoilé un plan d'économies, a pris 3,09%. Mais les progressions les plus spectaculaires sont une nouvelle fois à rechercher parmi les valeurs technologiques: le spécialiste des logiciels de gestion d'entreprise Workday WDAY.O a ainsi bondi de 12,58% après avoir relevé sa prévision d'abonnements annuels et Dell Technologies DELL.N de 6,05% après avoir battu le consensus. Apple AAPL.O a cédé 0,16% avant la division par quatre du nominal de son action lundi, et Tesla TSLA.O , qui divisera le sien par cinq, a perdu 1,13%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE : (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.