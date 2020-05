Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street, marquée par les propos de Powell, termine sur un net recul Reuters • 13/05/2020 à 22:42









NEW YORK, 13 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse de 2,17% mercredi, les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, sur le risque d'une reprise lente ayant alimenté l'inquiétude des investisseurs. Le patron de la Fed a également plaidé pour une nouvelle initiative de soutien budgétaire au Congrès. "Il dit que si on veut éviter une relance lente et des dégâts économiques à long terme, il faut une réponse budgétaire forte, ce qui revient à renvoyer la responsabilité sur les gouvernements plutôt que sur les banques centrales", résume Shawn Cruz, directeur de stratégie chez TD Ameritrade à Jersey City, dans le New Jersey. Or les divisions entre républicains et démocrates semblent avoir réduit les perspectives d'une nouvelle initiative budgétaire au Congrès, complète Jeff Kleintop, responsable de la stratégie d'investissement chez Charles Schwab, ajoutant que la tonalité de Powell était plus pessimiste qu'auparavant. A la clôture, l'indice Dow Jones .DJI a cédé 516,81 points à 23.247,97. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 50,12 points, soit 1,75%, à 2.820. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 139,38 points (-1,55%) à 8.863,17 points. Le pari d'une relance rapide effectué par les investisseurs avait permis aux trois indices vedettes de la place new-yorkaise de reprendre environ 30% par rapport au plus bas enregistrés en mars. Mais ce pari semble aujourd'hui menacé. Et les propos de Jerome Powell sont venus amplifier les craintes issues des mises en garde du Dr Anthony Fauci, l'un des principaux experts médicaux de la Maison blanche. Entendu la veille devant la commission sénatoriale de la Santé, il a dit redouter une réouverture prématurée de l'économie américaine. "La saison des résultats est largement derrière nous et nous sommes entrés dans la phase deux du Covid-19, avec le début du déconfinement des économies, et cela crée de nombreuses incertitudes quotidiennes qui pèsent sur les marchés", note François Savary, de Prime Partners. "Nous ne pensons pas être au début d'une nouvelle correction. Mais les marchés sont allés trop loin, trop vite et c'est une consolidation." Sur le marché pétrolier, le brut léger américain CLc1 a fini en recul de 1,28% 25,45 dollars le baril tandis que le Brent <LCOc1< perd 2,6% à $ 29,20 le baril. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi : (Sinéad Carew etDavid Randall version française Henri-Pierre André)

