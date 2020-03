Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street grimpe avec les valeurs de la santé Reuters • 30/03/2020 à 22:39









* Le Dow Jones gagne 3,19%, le S&P-500 3,35% et le Nasdaq 3,62% * Les valeurs de la santé en vedette face au coronavirus * Boeing et les compagnies aériennes souffrent encore par Chuck Mikolajczak NEW YORK, 30 mars (Reuters) - La Bourse de New York a commencé la semaine par une séance de forte hausse lundi, soutenue par les valeurs de la santé alors que les investisseurs sont à l'affût d'actifs devenus particulièrement abordables et susceptibles de résister au choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 690,7 points (3,19%) à 22.327,48. Le S&P-500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a pris 85,18 points, soit 3,35%, à 2.626,65. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de son côté de 271,77 points (3,62%) à 7.774,15 points. "On cherche une façon de revenir sur le marché via les actions qui vont fournir l'opportunité de participer", a dit Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York. Tous les grands secteurs du S&P ont fini en hausse, à commencer par les valeurs de la santé .SPXHC (+4,67%). Parmi elles, Johnson & Johnson JNJ.N a fini en tête du Dow avec un gain de 8% à la suite d'un accord à un milliard de dollars avec l'administration Trump sur la création de capacités de fabrication de vaccins contre le coronavirus, qui pourraient être disponibles début 2021. Toujours dans la pharmacie, Abbott ABT.N a pris 6,41% après le feu vert des autorités américaines à la commercialisation d'un test de détection rapide de l'infection au coronavirus. Derrière la santé, les valeurs technologiques .SPLRCT ont brillé avec une progression de plus de 4%, alimentée par le bond de 7% de Microsoft MSFT.O , principal contributeur à la hausse du S&P. Seule valeur du Dow à finir dans le rouge, et nettement, Boeing BA.N a perdu 6%. Grandes victimes des mesures de confinement affectant des milliards de personnes dans le monde face au coronavirus, les compagnies aériennes ont elles aussi souffert avec des chutes de 12,75% et 8,16% respectivement pour American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O , de même que les croisiéristes, Royal Caribbean RCL.N cédant 13,71% et Carnival CCL.N 11,17%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MARDI : (avec Uday Sampath Kumar et Medha Singh à Bangalore version française Bertrand Boucey)

