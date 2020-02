Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street freinée par le coronavirus et les résultats d'entreprise Reuters • 13/02/2020 à 22:26









* Le Dow Jones perd 0,43%, le S&P-500 0,16% et le Nasdaq 0,14% * Flou sur l'évolution de l'épidémie en Chine * Des résultats d'entreprise mitigés par Stephen Culp 13 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en baisse, tout en restant proche de ses records de la veille, en raison du flou entourant l'évolution de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Chine et ses conséquences sur l'économie mondiale. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 128,11 points (-0,43%) à 29.423,31. Le S&P-500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 5,51 points, soit 0,16%, à 3.373,94. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de son côté de 13,99 points (-0,14%) à 9.711,97 points. Cette séance a mis fin à une série de trois records consécutifs à la clôture pour le S&P et le Nasdaq. La Chine a annoncé jeudi une hausse spectaculaire du nombre de décès et de contaminations au coronavirus Covid-19, qui a douché l'optimisme des investisseurs sur l'évolution de cette crise sanitaire. Cette progression quotidienne sans précédent depuis le début de l'épidémie en décembre est cependant liée en partie à un changement de méthodologie de détection et le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a dit ne "pas constater d'augmentation spectaculaire du nombre de cas hors de Chine". Sur le front des résultats d'entreprise, certaines publications ont aussi contribué à freiner la tendance. Malgré des résultats annuels supérieurs aux attentes, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba BABA.N a lâché 1,76% après avoir insisté sur l'impact "important" de l'épidémie de coronavirus sur l'économie chinoise. Le spécialiste du matériel de réseaux informatiques Cisco Systems CSCO.O a perdu 5,23%, plus forte baisse du Dow, au lendemain de la présentation de prévisions jugées décevantes par les analystes. Kraft Heinz KHC.O a pour sa part cédé 7,56%, le groupe agroalimentaire ayant réalisé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Hors résultats, Microsoft MSFT.O , poids lourd de la cote, a abandonné 0,54%, la justice américaine ayant accepté jeudi une requête d'Amazon AMZN.O (-0,47%) visant à interdire provisoirement au département américain de la Défense d'exécuter le contrat conclu avec son rival, pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars (9,22 milliards d'euros), sur la fourniture de services d'informatique dématérialisée. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI : (version française Bertrand Boucey)

