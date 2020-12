Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit sur une note mitigée malgré le vaccin anti-COVID Reuters • 14/12/2020 à 22:25









* Le Dow Jones perd 0,62% et le S&P-500 0,44%, le Nasdaq gagne 0,50% * L'arrivée du vaccin anti-COVID aux USA n'a pas suffi * Disney pèse, Alexion s'envole par Karen Pierog et Noel Randewich 14 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a commencé la semaine par une séance mitigée lundi, le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19 aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à soutenir durablement la tendance alors que les grands indices évoluent déjà à des niveaux record. Le repli de Walt Disney a pesé sur le Dow Jones tandis que la hausse de l'action Amazon et l'envolée de la société de biotechnologie Alexion, après l'annonce de son rachat par AstraZeneca, ont soutenu le Nasdaq. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 184,82 points (-0,62%) à 29.861,55. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 15,97 points, soit 0,44%, à 3.647,49. Le Nasdaq Composite .IXIC a en revanche gagné 62,17 points (0,50%) à 12.440,04 points. Le Dow a inscrit au cours de la séance un pic historique à 30.325,79 points avant de partir à la baisse. Le S&P-500 a quant à lui pris jusqu'à 1% avant de finir dans le rouge, alors qu'il affiche déjà un gain d'environ 13% depuis le début de l'année malgré la crise sanitaire et ses ravages économiques. "Même si le marché dans sa globalité est ravi, est optimiste, est confiant avec l'arrivée du vaccin ce matin aux Etats-Unis, je pense que l'investisseur moyen est en train de prendre conscience que ce déploiement, cette distribution du vaccin ne va pas être un remède miracle, que cela n'ira pas aussi vite que certains l'espèrent", a dit Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management. Avec un bond de 29,2%, la société de biotechnologies Alexion Pharmaceuticals ALXN.O a permis au S&P-500 de limiter ses pertes et au Nasdaq de grimper après l'annonce samedi de son rachat par AstraZeneca AZN.L pour 39 milliards de dollars (32 milliards d'euros environ). Amazon AMZN.O a lui aussi soutenu ces deux indices en prenant 1,3%. Walt Disney DIS.N a en revanche été le principal contributeur à la baisse du Dow Jones avec un recul de 3,65% après un bond de près de 14% vendredi, qui a conduit BMO Capital Markets à abaisser sa recommandation sur le titre, jugeant que son potentiel de progression était quasiment épuisé. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MARDI : (version française Bertrand Boucey)

