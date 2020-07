Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit la semaine en hausse, les annonces de Gilead rassurent Reuters • 10/07/2020 à 22:34









* Le Dow Jones gagne 1,44%, le S&P-500 1,05% et le Nasdaq 0,66% * Données positives sur le remdesivir de Gilead pour le COVID-19 * Les banques entourées en amont de leurs résultats 10 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, soutenue par des annonces positives concernant le traitement développé par Gilead GILD.O conte le coronavirus qui ont permis de contrebalancer les craintes liées à la résurgence de l'épidémie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,44%, ou 369,21 points à 26.075,3 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 32,99 points, soit 1,05%, à 3.185,04 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 69,69 points (+0,66%) à 10.617,44 points, un nouveau record de clôture. Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 0,96%, le S&P a pris 1,75% tandis que le Nasdaq a grimpé de 4%. Aux valeurs, Gilead a grimpé de 2,15% après avoir annoncé que des données supplémentaires d'une étude de stade avancé avaient montré que le traitement expérimental remdesivir réduisait le risque de mortalité des patients atteint du Covid-19 et améliorait considérablement l'état de santé des plus gravement malades. Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N ont progressé en amont de la publication de leurs résultats financiers la semaine prochaine, qui marquera le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels. Les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1% entre avril et juin, selon les données Refinitiv IBES. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE LUNDI : (Caroline Valetkevitch, Blandine Hénault pour la version française)

