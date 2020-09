Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit la semaine dans le vert grâce aux technologiques Reuters • 25/09/2020 à 22:37









* Le Dow Jones gagne 1,34%, le S&P-500 1,60% et le Nasdaq 2,26% * Les géants de la tech soutiennent à nouveau la tendance * Boeing grimpe grâce à la FAA NEW YORK, 25 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi de 1,34% après l'annonce de la hausse des commandes de biens durables aux Etats-Unis au mois d'août et le réveil des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,34% ou 358,52 points à 27 173,96. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 51,87 points, soit 1,60%, à 3 298,46. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 241,3 points (2,26%) à 10 913,56 points. Après une ouverture en baisse, la tendance s'est inversée grâce aux géants de la tech, d'Apple AAPL.O (+3,7%) à Microsoft MSFT.O (+2,3%) ou Amazon AMZN.O (+2,5%). Boeing BA.N a de son côté grimpé de près de 7%, en soutien du Dow, après l'annonce par la FAA, l'autorité de l'aviation civile américaine, d'un nouvel vol d'évaluation du Boeing 737 MAX, par l'administrateur de la FAA en personne, la semaine prochaine à Seattle. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE LUNDI : (version française Jean-Stéphane Brosse)

