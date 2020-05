Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit la journée en baisse et mais sort d'un mois d'avril de reprise Reuters • 30/04/2020 à 22:34









* Le Dow Jones cède 1,17%, le S&P-500 perd 0,92% et le Nasdaq lâche 0,28% * Sur le mois d'avril, les indices vedettes de New York ont signé de très haute volée NEW YORK, 30 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi dans un marché toujours déprimé par de sombres indicateurs macroéconomiques et où les résultats mitigés des entreprises ont conduit certains investisseurs à opter pour des prises de bénéfice au terme d'un mois record cependant pour les indices vedettes de Wall Street. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 288,14 points, soit 1,17%, à 24.345,72. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris/perdu 27,08 points, soit -0,92%, à 2.912,43. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé/reculé de son côté de 25,16 points (-0,28%) à 8.889,55 points. Mais sur la totalité du mois d'avril, les trois indices vedettes de Wall Street finissent sur des gains historiques. En un mois, le S&P a pris 12,68% et le Dow Jones 11,08%, soit un rebond sans précédent en pourcentage depuis janvier 1987. Le Nasdaq progresse lui sur le mois de 15,45%. Il faut remonter au mois de juin 2000 pour retrouver trace d'une telle progression mensuelle en pourcentage. "Nous avons eu une série exceptionnelle mais nous avons eu aussi les pires données économiques depuis la Grande Dépression, souligne Paul Nolte, gérant de porte-feuille chez Kingsview Asset Management à Chicago. "Les entreprises et les bénéfices pourraient bien ne pas rebondir aussi vite que la reprise en V de Wall Street ne pourrait l'induire", ajoute-t-il. "Wall Street apprécie tous les programmes que le gouvernement et la Fed mettent en oeuvre", poursuit-il en évoquant la décision de la Réserve fédérale d'étendre la portée de son dispositif de prêts à davantage de petites et moyennes entreprises en situation d'urgence économique en raison de la pandémie de coronavirus. "Alors Wall Street (ndlr, la finance) se porte bien, mais pour Main Street (ndlr, l'économie dite réelle), le processus va être plus long." Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont moins reculé que prévu aux Etats-Unis, à environ 3,84 millions, portant à plus de 30 millions le nombre total d'Américains ayant perdu leur emploi en six semaines, soit près de 19% de la population active. Les dépenses des consommateurs américains accusent par ailleurs une chute sans précédent de 7,5% en mars, quand le consensus tablait sur une contraction de 5%. Parmi les valeurs, American Airlines AAL.O qui a fait état de sa première perte trimestrielle depuis 2013 et averti que sa consommation de trésorerie atteindrait 70 millions de dollars par jour au deuxième trimestre clôture en baisse de 4,9%. En hausse, Facebook FB.O affiche pour sa part une progression de 5,2% grâce à des ventes supérieures aux attentes de Wall Street. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE demain : (Stephen Culp version française Laetitia Volga et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.