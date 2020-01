Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en ordre dispersé, Netflix dans le rouge Reuters • 22/01/2020 à 22:31









* Le Dow Jones cède 0,03%, le S&P-500 gagne 0,03% et le Nasdaq progresse de 0,14% * IBM tire la cote vers le haut * Les investisseurs craignent que Netflix souffre lors de la prochaine saison de la "guerre du streaming" NEW YORK, 22 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi dans un marché porté par les prévisions robustes d'IBM mais toujours inquiet des possibles répercussions de l'épidémie du coronavirus apparu le mois dernier en Chine. L'indice Dow Jones .DJI est quasi inchangé, cédant 9,77 points, soit 0,03%, à 29.186,27. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,97 point, soit 0,03%, à 3 321,76. Le Nasdaq Composite .IXIC avance de son côté de 12,96 points (0,14%) à 9.383,77 points. Mardi, les craintes soulevées par l'épidémie de coronavirus apparue en Chine avaient fait plonger Wall Street dans le rouge. Les investisseurs sont restés inquiets mercredi même s'ils apprécient la réactivité des autorités sanitaires chinoises qui ont décidé de limiter drastiquement les déplacements des populations de Wuhan, la ville où est apparue ce coronavirus le mois dernier. La transparence dont fait preuve Pékin contraste aussi avec la gestion de l'épidémie de Sras en 2002 et 2003, qui avait fait près de 800 morts. "Les investisseurs ont été très optimistes grâce à la désescalade des risques (ndlr, notamment sur le front du contentieux commercial entre la Chine et les Etats-Unis), ce qui a accru les capitalisations boursières. Mais ce genre de contexte devient plus sensible quand un nouveau risque, comme ce virus, émerge", souligne Salman Baig, d'Unigestion. VALEURS Dans le haut des valeurs, IBM IBM.N finit sur un gain de 3,39% après avoir surpris les marchés en annonçant des prévisions annuelles supérieures aux attentes et dégagé une croissance inattendue de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Contre la tendance, Netflix NFLX.O cède à l'inverse 3,58%, se plaçant parmi les quatre plus mauvaises performances de la séance dans le S&P. Le leader des contenus vidéo en streaming a annoncé mardi une progression plus importante qu'attendue de ses nouveaux abonnés mais le marché semble retenir les commentaires du groupe sur un début d'année qui s'annonce difficile à cause de la concurrence de plus en plus féroce. Walt Disney a lancé sa plateforme Disney+ mi-novembre aux Etats-Unis et au Canada et Apple TV est entré dans la danse le 1er novembre. Au quatrième trimestre, Netflix a enregistré 8,7 millions d'abonnés supplémentaires à l'échelle de la planète, mais sur les marchés très concurrentiels des Etats-Unis et du Canada, la plateforme n'engrange que 550.000 nouveaux abonnements, contre 1,7 million sur la même période de l'année 2018. "Notre faible croissance du nombre d'abonnés aux Etats-Unis et au Canada est probablement due à de récentes modifications tarifaires et aux lancement de concurrents aux Etats-Unis", reconnaît la société fondée par Reed Hastings dans sa lettre aux actionnaires https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2019/q4/FINAL-Q4-19-Shareholder-Letter.pdf. A l'inverse, Disney DIS.N , qui a décidé d'accélérer légèrement l'arrivée de sa plateforme de streaming en Europe de l'Ouest, gagne 0,31%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi : (Stephen Culp version française Laetitia Volga et Henri-Pierre André)

