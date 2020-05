Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en ordre dispersé Reuters • 11/05/2020 à 22:38









* Le Dow Jones cède 0,45%, le S&P-500 gagne 0,01% et le Nasdaq 0,78% * Cardinal Health en hausse * Chesapeake Energy, Marriott et Under Armor plongent * * 11 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé, alors que l'attention des investisseurs se focalise sur la reprise d'une activité économique paralysée depuis plusieurs semaines par les mesures de confinement. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 109,33 points, soit 0.45%, à 24.221,99. le S&P-500 .SPX , plus large, gagnait 0,39 point, ou 0,01%, à 2.930,19. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé 71,02 points, soit 0.78%, à 9.192,34. Le S&P 500 et le Dow Jones restent à moins de 20% des records atteints en février, tandis que le Nasdaq est à moins de 10% de son record de clôture. Malgré des données économiques décevantes, notamment en ce qui concerne le chômage, Wall Street a est repartie à la hausse ces dernières semaines avec les perspectives de reprise de l'activité économique. "Les investisseurs ont acheté des actions étant donné l'attente réaliste que des mesures de relance budgétaire et monétaire massives relanceront la croissance économique et les bénéfices", a commenté David Carter, directeur des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York. "Il y a encore beaucoup d'optimisme sur les marchés, mais la tendance pourrait s'inverser si des cas de coronavirus réapparaissaient." Une hausse du nombre de contaminations a été observée en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud ou encore en Russie. Quatre-cent quarante des sociétés du S&P 500 ont désormais annoncé leurs résultats du premier trimestre et 67,5% d'entre elles ont dépassé les estimations de Wall Street, selon les données de Refinitiv. VALEURS Du coté des hausses, Cardinal Health CAH.N , qui profite de la progression des ventes de médicaments au troisième trimestre, gagne 6,7%. Chesapeake Energy CHK.N , malmené par la chute des cours du pétrole et du gaz, recule en revanche de 12,2% après avoir indiqué que la faillite faisait partie des scénarios envisagés. L'hôtelier Marriott MAR.O est quant à lui en baisse de 5,6% après l'annonce de résultats jugés décevants, tandis qu'Under Armour UAA.N , qui prévoit une baisse de 50% à 60% de son activité au deuxième trimestre, perd 9,7%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE: (Stephen Culp, version française Jean-Philippe Lefief)

